Українець розповів, як лікувався від коронавірусу: пацієнтів розміщували у їдальні

За його словами, недуга у нього розпочалась з застуди. Тоді він лікувався чаєм, але потім у нього температура підскочила до 38. Далі сімейний лікар призначив антибіотики. А вже на сьомий день захворювання чоловіка госпіталізували до лікарні.

Чоловік зазначив, що він разом з іншими пацієнтами лежав у їдальні, адже місць у палатах не вистачило.

"Той жах, який я відчував у перші дні перебування в ковід-відділенні, був за гранню. Лежимо в їдальні всі разом, чоловіки, жінки, які тільки надійшли, ті, що вже майже вилікувалися. Включили опалення, яке так шпарить, що дихати ще важче, рятує тільки кисень. Персонал, якому безмежно вдячний, працює на розрив. У першу ніч померло троє людей. Розумію, що це не сон, а реальність, в якій я перебуваю. Думки плутаються. Страшно", - сказав він.

Українець розповів, як лікував коронавірус (nashemisto.dp.ua)

Також чоловік до хвороби вакцинам від коронавірусу не довіряв. Однак зараз вже хоче зробити щеплення, коли рівень антитіл після хвороби знизиться.

"Наразі багато суперечок – прищеплюватися чи ні! Ось те, що я побачив і почув, коли лежав у ковід-відділенні: 99% хворих – це нещеплені люди у віці 50+, у яких є супутні захворювання. Ось така сумна статистика. Робіть висновки самі, нікого не хочу переконувати, але через півроку я вакцинуюсь", - додав він.

Окрім того, чоловік сказав, що у лікарні були пацієнти, які після вакцинації теж захворіли. Але на щастя, у них була легка форма.