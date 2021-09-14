Українець переміг штам коронавірусу "Дельта": лікарі витягли з того світу

Перші симптоми були звичайні

58-річний Віталій розповів, що спочатку у нього піднялася температура. Він подумав, що це проста застуда.

"Під вечір мене почало трохи лихоманити, виміряв температуру - підвищена. 38 градусів була. Я випив жарознижувальне і ліг спати", - розповів чоловік.

На наступний день до симптомів додалося запаморочення, а лихоманка не зникла. Віталій подумав, що це застуда, оскільки напередодні працював на спеці в полі, а потім зайшов в приміщення з кондиціонером. Ні смак, ні запах не зникали. А через два дні чоловік запідозрив недобре.

До лихоманки та запаморочення додався розлад шлунка, і Віталій зрозумів, що це можуть бути симптоми штаму "Дельта".

На третю добу стало зовсім погано

"А вже наступного дня мені стало дуже погано. Самостійно дихати важко стало, хотів їхати здавати ПЛР-тест ... Не встиг. Раптово стало погано, дружина викликала швидку, госпіталізували", - додав чоловік.

Лікарі підключили Віталія в лікарні до апарату ШВЛ. Легені були вже сильно вражені, вірус атакував їх буквально за кілька днів.

Рідні не вірили, що видряпається

Зараз Віталій все ще в лікарні. Лікарі вже відключили від апарату ШВЛ - на ньому чоловікові довелося провести два тижні. Додому його поки не відпускають.

"Зараз мені краще. Можу говорити та самостійно дихати, але останні два тижні випали з мого життя. Чесно кажучи, мої рідні не вірили, що я виберуся "з того світу". Нікому не бажаю опинитися в лікарні та ще в такому стані, як я. Мені пощастило, я вибрався. Але не всім, на жаль, так щастить", - повідомив Віталій.

Варто відзначити, що дружина Віталія не заразилася. Вона була вакцинована і вмовляла чоловіка. Але він був категорично проти.