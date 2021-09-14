Українець переміг штам коронавірусу "Дельта": лікарі витягли з того світу

Житель Чернівецької області заразився коронавірусом штаму "Дельта" кілька тижнів тому. Хвороба швидко прогресувала, і він ледь не відправився на той світ. Кілька днів він був без свідомості, а потім два тижні провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легенів.
Про свою хворобу та про те, як йому вдалося перемогти небезпечний штам, житель Буковини розповів у виданні Molbuk.
58-річний Віталій розповів, що спочатку у нього піднялася температура. Він подумав, що це проста застуда.
"Під вечір мене почало трохи лихоманити, виміряв температуру - підвищена. 38 градусів була. Я випив жарознижувальне і ліг спати", - розповів чоловік.
На наступний день до симптомів додалося запаморочення, а лихоманка не зникла. Віталій подумав, що це застуда, оскільки напередодні працював на спеці в полі, а потім зайшов в приміщення з кондиціонером. Ні смак, ні запах не зникали. А через два дні чоловік запідозрив недобре.
До лихоманки та запаморочення додався розлад шлунка, і Віталій зрозумів, що це можуть бути симптоми штаму "Дельта".
"А вже наступного дня мені стало дуже погано. Самостійно дихати важко стало, хотів їхати здавати ПЛР-тест ... Не встиг. Раптово стало погано, дружина викликала швидку, госпіталізували", - додав чоловік.
Лікарі підключили Віталія в лікарні до апарату ШВЛ. Легені були вже сильно вражені, вірус атакував їх буквально за кілька днів.
Зараз Віталій все ще в лікарні. Лікарі вже відключили від апарату ШВЛ - на ньому чоловікові довелося провести два тижні. Додому його поки не відпускають.
"Зараз мені краще. Можу говорити та самостійно дихати, але останні два тижні випали з мого життя. Чесно кажучи, мої рідні не вірили, що я виберуся "з того світу". Нікому не бажаю опинитися в лікарні та ще в такому стані, як я. Мені пощастило, я вибрався. Але не всім, на жаль, так щастить", - повідомив Віталій.
Варто відзначити, що дружина Віталія не заразилася. Вона була вакцинована і вмовляла чоловіка. Але він був категорично проти.
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