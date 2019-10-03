Українець напав на Тімберлейка в Парижі (відео)

Український пранкер Віталій Седюк напав на популярного американського співака і актора Джастіна Тімберлейка під час того, як він йшов зі своєю дружиною актрисою Джесікою Біл.

Інцидент стався в Парижі на показі Louis Vuitton, який проходить в рамках тижня моди. Тімберлейк вийшов з машини разом з дружиною і прямував на захід.

Сімейна пара трималася за руку, але в якийсь момент їх спокій порушив Віталій Седюк, який підбіг до знаменитості і схопив його за ногу. Охоронці відразу ж почали відтягати українця.

Тімберлейк постраждав від рук українського пранкера Седюка (відео: YouTube/Entertainment Tonight)

Після інциденту Джастін разом з Джесікою спокійно, як ні в чому не бувало вирушили на показ.

Варто зазначити, що це далеко не перша подібна витівка Седюка. Він вже намагався поцілувати Уілла Сміта, притискався до оскароносного Леонардо Ді Капріо, висів на нозі і у Бредлі Купера, і дав ляпаса Бреду Пітту, коли актор роздавав автографи в Лос-Анджелесі.

Крім того, українець обіймався з Сіарою, показуючи голі сідниці, і виходив на сцену, щоб отримати музичну нагороду "Греммі" за Адель.

Нагадаємо, що у Полтаві п'яний співробітник поліції жорстоко побив студента. У мережі з'явилося відео інциденту. 17-річний хлопець госпіталізований з розривом селезінки.