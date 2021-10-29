Українець через COVID-19 одночасно втратив матір та бабусю: "врятуй мене, тут жінка померла"

Житель селища Гусятин Тернопільської області Юрій Доробало розповів, як через коронавірус втратив матір та бабусю. Зокрема, чоловік поділився моторошною історією, як упродовж двох днів втратив найрідніших.
Про це пише видання ternopoliany.te.ua.
Сам чоловік зазначає, що на коронавірус перехворів у легкій формі. Однак, 19 жовтня його матері стало погано і їй було важко дихати.
"Мама ще ввечері сказала, що, мовляв, завезеш мене завтра до сімейного лікаря, а вночі в неї з носа пішла кров. У мами було порушене мовлення, тільки сказала, що язика ніби затерп, я ще поміряв температуру, то в неї була 36,6. Лікарі на швидкій кажуть, що скоріш за все в мами інсульт, хоча сатурація була всього 52", - розповів чоловік.
До того ж Доробало повідомив, що спочатку мати госпіталізували в одну лікарню, але там медики не змогли підтвердити COVID-19, тому її доправили в іншу, де вже у жінки діагностували інфекцію. Зазначається, що її відразу госпіталізували в реанімацію із 90% уражень легень.
85-річна бабуся не могла самостійно ходити. Тому перед госпіталізацією мати Юрія попросила його доглядати за бабусею. Однак, через деякий час чоловік помітив, що вона почала відмовлятись від їжі та в неї піднялась температура до 38,5.
Тоді він викликав швидку, але медики заявили, що вони можуть госпіталізувати жінку за умови, якщо він ляже із нею у COVID-відділення. Проте чоловік пояснив, що у нього мати в реанімації і йому потрібно доглядати й за нею. На що лікарі сказали писати йому відмову від госпіталізації.
Чоловік попросив друга придбати йому цей тест на коронавірус і він зробив його бабусі, а той виявися позитивним. Тому чоловік знову викликав швидку, адже бабусі стало ще гірше. Поки він врятував бабусю, то 26 жовтня померла його мати.
Лікарі знову пояснили, що він має лягати з бабусею у коронавірусне відділення, але він сказав, що спочатку йому потрібно поховати матір. Однак, після похорону матері вночі не стало і його бабусі.
"Мама вже дзвонити не могла, а написала мені, що "врятуй мене, тут жінка померла". Я їй написав, що, мовляв, заспокойся, ти під апаратом, померла жінка, а ти борешся вже 5 день. 26 жовтня мами не стало в Теребовлянській лікарні, а 27 жовтня о 22:30 у Гусятинській лікарні померла бабця", - написав чоловік.
Вчора, 28 жовтня, Юрій Доробало поховав бабусю - 85-річну Мельник Галину Дмитрівну.
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