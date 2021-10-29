Українець через COVID-19 одночасно втратив матір та бабусю: "врятуй мене, тут жінка померла"

Як коронавірусом "вбив" матір

Сам чоловік зазначає, що на коронавірус перехворів у легкій формі. Однак, 19 жовтня його матері стало погано і їй було важко дихати.

"Мама ще ввечері сказала, що, мовляв, завезеш мене завтра до сімейного лікаря, а вночі в неї з носа пішла кров. У мами було порушене мовлення, тільки сказала, що язика ніби затерп, я ще поміряв температуру, то в неї була 36,6. Лікарі на швидкій кажуть, що скоріш за все в мами інсульт, хоча сатурація була всього 52", - розповів чоловік.

До того ж Доробало повідомив, що спочатку мати госпіталізували в одну лікарню, але там медики не змогли підтвердити COVID-19, тому її доправили в іншу, де вже у жінки діагностували інфекцію. Зазначається, що її відразу госпіталізували в реанімацію із 90% уражень легень.

Що сталось із бабусею

85-річна бабуся не могла самостійно ходити. Тому перед госпіталізацією мати Юрія попросила його доглядати за бабусею. Однак, через деякий час чоловік помітив, що вона почала відмовлятись від їжі та в неї піднялась температура до 38,5.

Тоді він викликав швидку, але медики заявили, що вони можуть госпіталізувати жінку за умови, якщо він ляже із нею у COVID-відділення. Проте чоловік пояснив, що у нього мати в реанімації і йому потрібно доглядати й за нею. На що лікарі сказали писати йому відмову від госпіталізації.

Чоловік попросив друга придбати йому цей тест на коронавірус і він зробив його бабусі, а той виявися позитивним. Тому чоловік знову викликав швидку, адже бабусі стало ще гірше. Поки він врятував бабусю, то 26 жовтня померла його мати.

Використані ліки з коронавірусного відділення у лікарні Гусятина (ternopoliany.te.ua)

Лікарі знову пояснили, що він має лягати з бабусею у коронавірусне відділення, але він сказав, що спочатку йому потрібно поховати матір. Однак, після похорону матері вночі не стало і його бабусі.

"Мама вже дзвонити не могла, а написала мені, що "врятуй мене, тут жінка померла". Я їй написав, що, мовляв, заспокойся, ти під апаратом, померла жінка, а ти борешся вже 5 день. 26 жовтня мами не стало в Теребовлянській лікарні, а 27 жовтня о 22:30 у Гусятинській лікарні померла бабця", - написав чоловік.

Вчора, 28 жовтня, Юрій Доробало поховав бабусю - 85-річну Мельник Галину Дмитрівну.