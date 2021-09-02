В Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити: як працює схема

У Києві виявили новий вид крадіжок з автомобілів. Зловмисники крадуть дзеркала бокового виду і залишають записку з пропозицією їх викупити назад.
Про це повідомили у Telegram-каналі Kievmap.
Так, інцидент стався в Оболонському районі столиці.
"Новий вид злодійства на Маршала Тимошенка, 4 – зривають дзеркала машин і залишають номер, за яким можна викупити їх назад", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до цього за винагороду викрадали тільки номера з автомобілів.
Як пише Obozrevatel, в поліції пояснили, що від такого виду злочинів найбільше страждають автомобілі елітних марок, запчастини до яких дуже дорогі.
Окрім того, співробітник додав, що найчастіше зривають дзеркала на автомобілях Range Rover і Porsche. Також крадіям допомагає той факт, що дзеркала на цих машинах кріпляться так, що їх дуже легко зняти.
У коментарях користувачі пишуть, що даний вид крадіжки вже давно поширений.
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