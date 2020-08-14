В Україні зареєстровано нашестя отруйних змій: жителі західних областей в небезпеці (відео)

В Україні активізувалися отруйні змії (Фото: pixabay.com)

У західних областях від укусів гадюк з початку серпня постраждали чотири людини

Змії в Україні, в тому числі й отруйні – стандартне явище, особливо навесні та наприкінці літа. Однак через погодні умови у 2020 році, фахівці фіксують рекордне нашестя отруйних змій в західних областях країни. З початку серпня жертвами гадюк стали вже чотири людини.

Змії починають активізуватися в першу чергу через спекотну погоду і, як відзначають фахівці, є тенденція до зростання випадків укусів змій.

"Минулого року у нас було 32 звернення з приводу укусів гадюк, в цьому році у нас вже 16. Якщо в липні було 8, то за 10 днів серпня ми маємо вже 4 випадки. Є тенденція до зростання. Враховуючи, що 11-13 серпня у нас оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, то спека, знову ж таки, – умови для збільшення кількості укусів", - розповіла голова відділу медицини катастроф департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Лідія Синюта у коментарі для "Громадського Карпати".

Фахівці відзначають, що змії самі по собі не небезпечні та вони ніколи не нападають першими. Основна причина нападу змій – це страх або у відповідь на агресію. Для тих, хто збирається в гори чи ліс, експерти дали пораду: надягати одяг і взуття, які щільно закриває шкіру.

Якщо змія все ж таки вкусила, то потрібно негайно звернутися до лікаря й отримати протиотруту. Займатися самолікуванням небезпечно. Тільки спеціальний препарат може полегшити симптоми та допомогти одужати, а також позбавить від серйозних наслідків.

В Україні активізувалися отруйні змії

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змії настільки активні, що стали виповзати в міста.

А також розповідали про те, що у Дніпрі біля житлового будинку зловили величезну змію.