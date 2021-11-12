В Україні запускають нові типи COVID-сертифікатів: хто і як їх може оформити

Як отримати дитячий сертифікат

Такий електронний документ про вакцинацію призначається для дітей від 12 років і старше.

Він дозволяє батькам дітей, які отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19, завантажити документ в "Дії".

Для цього одному з батьків потрібно зайти в додаток і додати свідоцтво про народження дитини.

В Україні зараз можна прищеплювати від коронавірусу дітей тільки препаратом Pfizer і за умови наявності всіх щеплень відповідно до календаря вакцинації.

Сертифікат про одужання від COVID-19

Документ в електронній формі, що підтверджує одужання від коронавірусної хвороби, наразі проходить останню стадію бета-тестування.

Сертифікат про одужання буде формуватися у тих людей, у яких лікар встановив діагноз COVID-19 та вніс його в електронну систему охорони здоров'я.

Ретроспективний термін дорівнюватиме терміну дії такого сертифіката плюс час, який пішов на одужання. Тобто ті, хто хворів на коронавірус не більше, ніж 105 днів тому від моменту запуску функціоналу, зможуть отримати сертифікат.

Так, термін дії документа - 90 днів після встановлення діагнозу плюс 15 днів лікування.

Отримати сертифікат про одужання можна не більше двох разів на рік.