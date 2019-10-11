В Україні заборонили популярний препарат від опіків і травм

В Україні заборонили популярний препарат, який призначають для підвищення альбуміну в крові. Під заборону Державної лікарської служби потрапили ліки від виробника з Франції "Октафарма".

Варто зазначити, що розпорядження стосується препарату "Альбунорм" 25% (250 мг/мл) (серія L827A668A), який поширюється по 50 мл у флаконах № 1 для інфузій.

Ліки дорогі - ціна на один флакон становить близько 2800 грн.

Препарат заборонили на основі листа від виробника, але причина вилучення його з аптек не називається.

"Альбунорм" виготовляють із донорської плазми і плаценти. Застосовують його при токсичному, а також операційному і травматичному шоці, сильних опіках, після яких у пацієнтів стається зневоднення і згущення крові.

Також його призначають при цирозі печінки і різних ураженнях ШКТ - виразки, пухлини, і багатьох інших серйозних захворюваннях.