В Україні заборонили популярний препарат від болю в животі

В Україні під заборону потрапив популярний препарат "Еспумізан", який застосовувався у медичній практиці для зменшення метеоризму кишечника. Про це йдеться на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

У розпорядженні йдеться про препарат "Еспумізан L", краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл по 30 мл у флаконі з крапельницею вставкою і пробкою, по одному флакону в коробці серії 82039. Виробником даного препарату є німецька компанія "Берлін-Хемі АГ".

З'ясувалося, що в зразках вказаної серії лікарського засобу були виявлені білі включення. При цьому компанія-виробник позиціонує лікарський засіб як однорідну масу.

Всі упаковки зазначеної серії слід вилучити з продажу і утилізувати згідно Правил утилізації та знищення лікарських засобів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України.

Лікарський препарат "Еспумізан L"

Еспумізан – це лікарський препарат, який застосовують для лікування проблем травного тракту, які пов'язані з підвищеним накопиченням газів, при метеоризмі. Також цей препарат призначають як допоміжний засіб для діагностичних досліджень органів черевної порожнини. В краплях "Еспумізан" призначають навіть грудним дітям, у яких є коліки.

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