В Україні заборонили популярний препарат

В Україні під заборону потрапив популярний препарат від раку. На сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з'явилося повідомлення про те, що встановлено заборону на реалізацію і використання серії лікарського препарату "Китруда".

Цей препарат використовувався для пацієнтів, у яких була діагностована неоперабельна меланома або меланома з метастазами, рак легенів, плоскоклітинний рак голови та шиї, класична лімфома Ходжкіна, уротеліальна карцинома, рак шлунка та інші онкологічні процеси.

В Україні заборонили ліки від раку (pixabay.com)

Вартість цього препарату в аптеках України - більше ста тисяч гривень за один флакон. Країна виробник "Китруди" – Ірландія.

До реалізації та використання заборонений розчин для інфузій "Китруда" 25 мг/мл по 4 мл у флаконі № 1, серії 8302605В11.

З'ясувалося, що цей препарат був вироблений для ринку Італії, а на територію України його завезли з порушенням вимог законодавства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні заборонили популярний антисептик через фальсифікації.

Також ми розповідали про те, що в РФ опублікували детальний перелік товарів, які заборонили ввозити з України.

У список, крім труб, паперу та картону потрапили також предмети жіночого одягу, такі як сукні, спідниці, брюки, комбінезони, майки, светри, колготки, шкарпетки і предмети нижньої білизни.