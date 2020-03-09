В Україні запідозрили ще один випадок коронавіруса: що відомо

Коронавірус COVID-2019 запідозрили у ще однієї мешканки України. 8 березня в Житомирську міську лікарню госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус, яка нещодавно повернулася з Італії.

Як повідомили в Житомирській державної адміністрації, мешканка Овруча звернулася до лікарів сама. Після повернення з Італії у неї піднялася температура, з'явилися симптоми грипу.

"Вона сама зателефонувала до лікарів, вони відвезли пацієнтку в Житомирську міську лікарню № 1, яка визначена госпітальною базою. Там їй провели вірусологічні аналізи. Щоб зняти підозру інфікування коронавірусом, біоматеріал жінки зараз вивчають", - розповіли в міській адміністрації.

На цей момент стан пацієнтки оцінюється як стабільний, підвищеної температури вже немає. Діагноз жительки Овруча поки не підтверджений, його повинні підтвердити або спростувати найближчим часом. Також немає інформації про те, з ким вона контактувала в останні дні.

Тим часом, у жителя Чернівців діагностували повторне зараження коронавірусом. Як повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, у 39-річного пацієнта діагностували підвищення температури та повторний тест на коронавірус дав позитивний результат.

10 березня буде проведений консиліум, на якому медики приймуть план подальшого лікування, а 11 березня жителя Чернівців огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я.