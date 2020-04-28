В Україні зафіксована рекордна смертність від коронавірусу

Коронавірус в Україні був діагностований у 9410 людей. З початку пандемії в країні одужали 992 людини. Від ускладнень, які викликав COVID-19, померли 239 пацієнтів. Всього у світі за станом на 28 квітня було інфіковано понад 3 мільйони осіб. Померли вже понад 212 тисяч пацієнтів. Найбільше смертей зафіксовано в Італії – 26 977 осіб, Іспанії – 23 822 людини та у Франції – 23 293 людини.

За останню добу була зафіксована найбільша смертність з початку пандемії в Україні – 19 осіб. Варто відзначити, що за останній тиждень кількість загиблих від COVID-19 в Україні коливалася від 6 до 13 осіб на добу.

З початку березня найбільше українців загинуло в Івано-Франківській області – 49 осіб. У Чернівецькій області, де зареєстровано найбільше інфікованих, загинуло 33 людини. У Києві від COVID-19 померли 23 пацієнти, у Київській області -13 осіб.

У Львові та Львівській області – 13 осіб, на Закарпатті – 7 осіб, у Рівненській області – 11 пацієнтів, на Волині – 6 осіб. У Тернопільській області – 12 пацієнтів, у Хмельницькій – 5 пацієнтів.

У Житомирській області – 8 осіб, у Вінницькій та Одеській областях – по 3 пацієнти. У Чернігівській області – 4 людини, у Сумській – 4 людини, у Черкаській – 8 пацієнтів, у Кіровоградській – 17 осіб, у Миколаївській області – 2 особи, у Херсоні – 1 пацієнт.

У Полтавській області COVID-19 забрав життя 3 людей, у Харківській – 4 осіб, у Дніпропетровській – 2 осіб, у Запорізькій області померло 5 пацієнтів. У Донецькій області загинув 1 чоловік, у Луганській – 3 людини.

За даними медиків, найчастіше українці з COVID-19 гинуть від супутніх захворювань, таких як діабет, хвороби серця і гіпертонія, а також хвороби органів дихання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали дату закінчення епідемії COVID-19 в Україні.