В Україні зафіксований найвищий рівень смертності з початку пандемії COVID-19: нові цифри

За останню добу в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від COVID-19
Коронавірус в Україні продовжує свій наступ і за станом на ранок 8 травня в країні зафіксовано 504 нових випадки. Всього в Україні захворіло на коронавірус з початку пандемії 14 195 осіб. Понад 2700 пацієнтів одужали, а 361 особа померла від супутніх захворювань і ускладнень.
За даними МОЗ, за останню добу було зафіксовано рекордну кількість загиблих від COVID-19 – 21 пацієнт. Раніше ця цифра не перевищувала від 8 до 16 осіб в день.
Деякі області повідомляють, що кількість хворих почала збільшуватися. На цей момент у більшості регіонів налічується понад 400-500 пацієнтів з COVID-19.
Вінницька область – 514 випадків
Волинська область – 424 випадки
Дніпропетровська область – 652 випадку
Донецька область – 91 випадок
Житомирська область – 480 випадків
Закарпатська область – 644 випадку
Запорізька область – 312 випадку
Івано-Франківська область – 1078 випадків
Кіровоградська область – 408 випадків
Київ – 1721 випадок
Київська область – 935 випадків
Львівська область – 660 випадків
Луганська область – 42 випадки
Миколаївська область – 179 випадків
Одеська область – 583 випадку
Полтавська область – 239 випадків
Рівненська область – 855 випадків
Сумська область – 147 випадків
Тернопільська область – 959 випадків
Харківська область – 478 випадків
Херсонська область – 149 випадків
Хмельницька область – 148 випадків
Чернівецька область – 2097 випадків
Черкаська область – 331 випадок
Чернігівська область – 69 випадків
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі всі місця, де можна підчепити коронавірус.