В Україні затримуються потяги в різних регіонах: збій графіка від 40 хвилин до 5 годин

В Україні в різних регіонах затримується ряд поїздів через погодні умови і технічні перебої. При цьому затримка складів становить від 40 хвилин до 5 годин.

Про це повідомляє Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі .

У компанії вибачилися за затримку і попросили стежити за оновленням інформації.

Нагадаємо, в Укрзалізниці розповіли, хто може отримати 50% знижку на квитки, і в яких випадках можна скористатися цією послугою.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця потрапила в новий скандал. Чоловік заплатив додатково 150 гривень, щоб їхати у вагоні з кондиціонером, але в підсумку він не працював.

Інцидент стався 20 серпня в поїзді сполученням Чернівці-Чернігів. Провідник заявив, що кондиціонер не може працювати на маленькій швидкості складу.

В Укрзалізниці відреагували на скаргу пасажира і прокоментували ситуацію під його постом у Facebook.