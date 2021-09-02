В Україні затримуються потяги в різних регіонах: збій графіка від 40 хвилин до 5 годин
В Україні в різних регіонах затримується ряд поїздів через погодні умови і технічні перебої. При цьому затримка складів становить від 40 хвилин до 5 годин.
Про це повідомляє Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі.
Затримуються наступні поїзди
- №274 Одеса-Чернівці (затримка становить 5 годин 10 хвилин);
- №82 Київ-Ужгород (3 години 40 хвилин);
- №136 Білгород-Дністровський-Чернівці (2 години 10 хвилин);
- №49 Київ-Трускавець (2 години);
- №791 Кременчук-Київ (1 година 40 хвилин);
- №12 Одеса-Львів (1 година 10 хвилин);
- №108 Одеса-Ужгород (1 година);
- №38 Запоріжжя-Київ (1 година);
- №26 Одеса-Рахів (40 хвилин);
- №11 Львів-Одеса (40 хвилин).
У компанії вибачилися за затримку і попросили стежити за оновленням інформації.
Нагадаємо, в Укрзалізниці розповіли, хто може отримати 50% знижку на квитки, і в яких випадках можна скористатися цією послугою.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця потрапила в новий скандал. Чоловік заплатив додатково 150 гривень, щоб їхати у вагоні з кондиціонером, але в підсумку він не працював.
Інцидент стався 20 серпня в поїзді сполученням Чернівці-Чернігів. Провідник заявив, що кондиціонер не може працювати на маленькій швидкості складу.
В Укрзалізниці відреагували на скаргу пасажира і прокоментували ситуацію під його постом у Facebook.