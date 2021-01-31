В Україні захворюваність на коронавірус як в Європі: лікар розкритикувала статистику

В Україні статистика захворюваності на коронавірус істотно відрізняється від того, що відбувається в більшості європейських країн, попри те, що межі нашої країни більш відкриті, ніж у багатьох інших державах. Лікар вважає, що вірус циркулює в Україні з не меншою інтенсивністю та завозиться з Європи, в тому числі. Чому в Україні відрізняється статистика – розповіла лікар-епідеміолог, заслужений лікар України Людмила Мухарська.

В ефірі Апостроф TV медик розповіла, що не бачить причин для фальсифікації даних щодо захворюваності COVID-19 в Україні.

"Треба пояснювати людям, що означають ті цифри, які ми чуємо від МОЗ, від РНБО. Мені важко сказати, що відбувається в РНБО, але статистика все одно йде з регіонів, і вона збирається в Києві. Є такий Центр громадського здоров'я. Там аналізують, підсумовуються результати. Потім ця інформація йде в Кабмін, в Міністерство охорони здоров'я та інші установи. Я не бачу необхідності фальсифікувати статистику, але гарантувати, що це не так, я теж не можу", - зауважує фахівець.

Лікар також прокоментувала динаміку захворюваності в порівнянні з європейськими країнами. На її думку, наша ситуація схожа на європейську.

"Ми живемо в умовах пандемії, не може в Україні бути якась інша ситуація, ніж в інших країнах світу. Ми межуємо з певними країнами. Наші люди перетинають кордони й можуть їздити в будь-які країни. Звичайно, якщо вони повертаються, то можуть потенційно привезти вірус. Він перетинає кордон без будь-яких обмежень, тому наша ситуація повинна бути схожою на те, що відбувається в інших країнах", - заявила Мухарська.

Фахівець вважає, що зниження кількості підтверджених випадків пов'язано безпосередньо з посиленням карантину в період з 8 по 24 січня.

"Але треба розуміти, що зараз, коли всі вийшли з локдауна, то люди почали контактувати, активно спілкуватися. Це можна побачити навіть по завантаженості доріг автотранспортом. Це свідчить про те, що захворюваність зростатиме", - підсумувала інфекціоніст.

Нагадаємо, що раніше лікар розповіла, коли в Україні очікується новий пік захворюваності коронавірусною інфекцією.

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