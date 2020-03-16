В Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом: звідки він

Коронавірус в Україні зафіксували у п'яти людей, але один чоловік повністю від нього одужав. У Чернівцях чоловіку, який першим захворів в Україні коронавірусом, зробили повторний тест на COVID-19. Тест показав негативний результат.

"Сьогодні ми отримали негативний результат, перший від нашого пацієнта номер 1. Ми можемо говорити, що через дві доби у нього так само відберуть зразки і, якщо вони будуть негативними, можемо говорити про одужання та виписки такого пацієнта", - розповіла заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Нагадаємо, що 49-річний чоловік дізнався про те, що у нього коронавірус у свій день народження - 3 березня. До цього він був в Італії і повертався додому в Україну через Румунію. Симптоми у чоловіка з'явилися через тиждень після початку подорожі, він діяв правильно - мінімізував контакти і відразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців. Його дружина була в близькому контакті з ним, але так і не захворіла. Жінка відчула на собі "принади" протестів сусідів, які вимагали, щоб вона самоізолювалася. Після чого дружина українця прийняла рішення про обсервацію.

Як ми раніше писали, у двох жінок в Чернівецькій області підтвердили коронавірус. Їх стан задовільний. Відомо, що одна повернулася з Італії, друга - контактна особа.

На даний момент лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала вже 94 зразка з підозрою на коронавірусну інфекцію.