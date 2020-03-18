В Україні зросла кількість жертв коронавіруса: коли буде пік епідемії

Коронавірус в Україні станом на 18 березня було підтверджено вже у 14 громадян. При цьому від COVID-19 померло вже двоє людей. Карантин допоможе Україні виграти час і підготуватися до епідемії, вважають лікарі-інфекціоністи. Коли очікується пік епідемії коронавірусної інфекції в Україні – читайте нижче.

"Ми не знаємо, наскільки вірус поширився в Україні", – каже Вікторія Задорожна, директор Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського.

Насправді, на поширення коронавіруса впливає кількість тестів, які проводяться лікарями. Лабораторія Центру громадського здоров'я з початку року провела лише 500 тестів на коронавірус. Для порівняння, в Італії роблять більше 1000 тестів в день. Лікарі отримали певні вказівки, згідно з якими вони можуть проводити тестування.

"Показовий приклад – Південна Корея. Там роблять величезну кількість тестів в день. Їх статистика показує смертність від коронавіруса 0,6% – це найнижчий показник. В Європі летальність досягає 5-6%, тому що перевіряють тільки важкі форми, людей з легкими симптомами не перевіряють. Всіх перевірити – фізично складно, до того ж Європа втратила багато часу, поки випадки були одиничними. Яке загальне число інфікованих і хворих – ніхто не знає. Європейцям важко, тому що там одночасно захворіло велика кількість людей", – розповідає Тетяна Озерова, лікар-інфекціоніст, передає "Сьогодні".

Якщо вірус почне поширюватися більш активно, то підстави для проведення тесту можуть поміняти, зауважує Вікторія Задорожна. Тоді будуть перевіряти тільки на основі симптомів.

Коли буде пік епідемії в Україні?

Коронавірус в Україні завдяки введенню карантину не зможе поширитися так широко, як в Італії. При цьому карантин дає більше часу українським лікарням підготуватися матеріально і технічно, поки хворих одиниці.

"Вірус передається від людини до людини, тому карантинні заходи, які обмежують контакти людей між собою, та дотримання правил гігієни в нинішній час – єдине рішення", – зазначає Вікторія Задорожна.

Про те, коли буде пік епідемії в Україні лікарі не прогнозують.

"Карантин дає час підготуватися до того, що захворюваність зростатиме, а вона буде рости. Ніхто не знає, коли це станеться, але можна підготуватися матеріально і технічно. Тестів повинно бути більше. Апарати штучної вентиляції легенів – є час, щоб забезпечити їх роботу, зробити запаси засобів індивідуального захисту і виграти час", – говорить лікар-інфекціоніст Тетяна Озерова.

Пік захворюваності для України ще попереду, якщо не дотримуватися карантину. Але великого сплеску захворюваності може і не бути – поки для цього все робиться, вважають інфекціоністи.

"Чим ізольованіший буде вірус, тим більша ймовірність, що він буде протікати для України легше. Крім карантину, люди повинні пам'ятати про використання масок в людних місцях. Якщо їх ніде купити – їх можна зробити самостійно. Для цього підійде марля, якщо її згорнути в вісім шарів, можна використовувати широкий бинт. Знімаючи маску, важливо не торкатися її та покласти в пакетик. Вдома потрібно залити окропом, потім висушити, пропрасувати та використовувати далі", – радить Вікторія Задорожна.

Епідемія триватиме не один-два місяці, а два-три роки, вважає Тетяна Озерова. На спад захворювання може піти, коли перехворіє більшість.

"Коли перехворіє більшість людей, тоді з'явиться імунний прошарок. Тобто, у певного числа людей будуть антитіла, і вони не будуть поширювати вірус на уразливі верстви населення. У Китаї інфекція йде на спад не тому, що вірус став менш агресивним, у них більше число перехворіли. Тому там темпи поширення знизилися. У нас те ж саме буде, а от коли – ніхто поки не може сказати", – каже інфекціоніст.

Нагадаємо, що раніше Росію звинуватили в розпалюванні коронавірусної паніки в Україні та ЄС.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ встановлює особи, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом.