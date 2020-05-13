В Україні спалахнув гучний скандал через немовлят, народжених для іноземців (відео)

Сурогатне материнство в Україні (колаж РБК-Україна)

У Києві через карантин у готелі розмістили 46 немовлят, яких українки народили для іноземців

В Україні спалахнув скандал, пов'язаний із захистом прав дітей, народжених методом сурогатного материнства. Про це розповіла уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, прокоментувавши відео в мережі про 46 немовлят, які перебувають у київському готелі - їх мають намір передати батькам-іноземцям.

Всі ці малюки народилися в клініці "Біотех" українками методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн.

"Даний відео-ролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості", - написала омбудсмен.

Денісова зазначає, що Україна стає країною-доноркою народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати.

"Наголошую, сурогатне материнство в Україні - проблема, яка потребує комплексного та негайного реагування. Надання таких послуг іноземним громадянам може призвести у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян", - йдеться у публікації.

Омбудсмен звернулася до поліції, МОЗ і Мінсоцполітики з вимогою негайного реагування на ситуацію.

"Діти в Україні не повинні бути об'єктами торгівлі людьми", - наголошує Денісова.

У ролику, опублікованому на Facebook-сторінці "Родина на FB", розповідається про немовлят в готелі "Венеція" в Києві, яких не можуть передати іноземцям через закриті кордони у зв'язку з карантином.

"В абсолютній більшості європейських країн та американських штатів комерційне сурогатне материнство заборонено. Після його заборони в Індії та Таїланді, Україна, конкуруючи з Грузією та Казахстаном, стала столицею цієї ганебної практики...

...Українські жінки підписують контракт, де є багато пунктів, які накладають на них санкції та штрафи. Наприклад, загалом небажано, а в контракті може бути прописано, що і забороняється, щоби жінка, яка виносила дитину, контактувала з нею після народження...

...Без урахування всіляких штрафних санкцій (а податків?) жінка отримує на руки 10-13 тис. доларів", - йдеться в матеріалі.

Відео: У Києві 46 немовлят, народжених від сурогатних матерів для іноземців, через карантин не можуть вивезти

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці викрили нелегальне перевезення дітей за кордон під прикриттям програми сурогатного материнства.

Нещодавно уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до парламенту з проханням внести необхідні зміни в Сімейний кодекс в частині сурогатного материнства.