В Україні сплеск кишкових інфекцій: на що потрібно звернути увагу, щоб не захворіти

Гостра кишкова інфекція з'являється дуже швидко. Достатньо не помити руки або фрукти, або ж з'їсти продукт, які кілька годин знаходився поза холодильником. Ще повно небезпечних збудників у водоймах і на пляжі.

За даними Центру громадського здоров'я, за перше півріччя 2022 року кількість кишкових інфекцій зросла на 40% у порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році.

Найбільше українці хворіють на ротавірусні інфекції - понад 3,5 тисячі випадків. Близько тисячі випадків було зареєстровано сальмонельозу. 103 випадки гепатиту A, ще 97 випадків шигельозу і 51 випадок ботулізму, з яких 4 виявилися смертельними.

Які продукти можуть стати причиною кишкової інфекції

Медики нагадують, що кишкові інфекції дуже небезпечні, в тому числі й ускладненнями, які можуть залишитися на довгий час і навіть на все життя. Це можуть бути ураження нирок, печінки, серцева недостатність.

Більшість отруєнь і кишкових інфекцій були викликані вживанням риби, яка куплена на стихійному ринку - солона або в'ялена.

Якщо така риба перебувала під сонячними променями й під впливом високих температур, то вона ставала ідеальним середовищем для розмноження ботулотоксинів.

Також збудники кишкових інфекцій можуть перебувати в сирої їжі тваринного походження - м'ясо, яйця, молоко.

Гострі кишкові інфекції передаються в основному через їжу, воду, під час купання в забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.

Як уберегтися від гострих кишкових інфекцій