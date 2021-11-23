В Україні можлива нова хвиля грипу: епідеміолог розповіла про особливості штаму

Фахівці відзначають, що у 2020 році коронавірус і карантинні обмеження фактично витіснив грип з життя українців.

Проте в цьому сезоні він знову з'явився, і в кінці 2021 року можлива хвиля грипу.

Симптоми грипу у 2021 році

"Протиепідемічні заходи однакові як для COVID-19, так і для грипу, проте вакциновані іноді не дотримуються їх. Водночас проти грипу велика частина не вакцинована, тому вважають, що у 2021 році він буде більш поширений, ніж у минулому", - підкреслила Мухарська.

Вона додала, що на початкових стадіях захворювання відрізнити грип від коронавірусу досить складно, оскільки симптоми дуже схожі:

Сильний головний біль і висока температура

Слабкість

Біль у м'язах

Ломота в тілі

Озноб і лихоманка

Медик підкреслила, що при появі симптомів, потрібно обов'язково звернутися до лікаря і поставити правильний діагноз.

Обидва захворювання мають різні клінічні прояви та не можна втрачати дорогоцінний час, щоб почати правильне лікування швидко.

Крім того, при підвищеній температурі, нежиті, кашлі, болях в горлі – дуже важливо залишатися вдома.

Вакцинуватися від грипу або коронавірусу в період будь-якого гострого вірусного захворювання протипоказано.

Як можна знизити ризик підхопити грип