В Україні у водія маршрутки виявлений коронавірус

Коронавірус в Україні інфікував 480 осіб, 11 з них померли. У Кропивницькому у водія маршрутки діагностували COVID-19. Зараз через інфекцію у чоловіка припинили роботу чотири маршрути громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Кропивницької міської ради.

У підсумку, з 30 березня не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ТОВ "Паритет-Сервіс", водії маршрутних таксі №77, №104, №112 та №113. Саме у їх колеги яких було виявлено захворювання COVID-19.

Працівники підприємства, які контактували з хворим, зараз знаходяться на самоізоляції. А в автопарку триватиме перевірка на дотримання введених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації в місті.

Коли у Кропивницькому маршрутки відновлять рух - поки не повідомляється.

Нагадаємо, на даний момент цифра заражених коронавірусом у світі вже перевищила 700 тис. осіб. За останній тиждень США обійшли Китай та Італії за кількістю інфікованих.

До речі, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що будуть впроваджувати стандарт "клінічного сортування". Таким чином хворих з легкою формою COVID-19 не будуть госпіталізувати. Ці люди будуть лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.

Як ми раніше писали, лікарі звернулися до українців з-за COVID-19: почалася складна боротьба за життя.