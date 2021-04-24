В Україні встановили розмір компенсацій у разі смерті після вакцинації від COVID-19

В Україні встановили розмір компенсацій у разі смерті або отримання інвалідності після вакцинації від COVID-19. Суми погодили в Кабміні, а на проведення виплат МОЗ виділили майже 60 млн гривень, що залишилися з коштів з торішнього Фонду боротьби з коронавірусом.
Відповідна постанова опублікована в "Урядовому порталі".
Документ затверджує порядок виплат і використання коштів.
Згідно з документом, якщо людина помре через вакцинацію від коронавірусу, то членам її родини, батькам або утриманцям заплатять 750-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - тобто понад 1,7 млн гривень.
У разі встановлення інвалідності після вакцинації від COVID-19 надається разова виплата:
Важливо зауважити, що в разі ускладнень після щеплення від COVID-19 вакцинами або іншими медпрепаратами за процедурою ВООЗ "COVAX", виплат компенсації від держави не буде.
Зв'язок вакцинації від коронавірусу з інвалідністю або смертю буде встановлювати спеціальне імунологічне розслідування.
Як розповіли в уряді, порядок, умови та критерії встановлення інвалідності після щеплення будуть встановлюватися протоколом розслідування групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.
Раніше повідомлялося, що стали відомі нові деталі смерті українця після вакцинації від COVID-19. Трагічний випадок стався під Львовом 16 квітня.
Нагадаємо, нещодавно в МОЗ висловилися про випадки смерті після вакцинації від коронавірусу, і наголосили, що причиною загибелі стало не щеплення, а хвороби.