В Україні встановили розмір компенсацій у разі смерті після вакцинації від COVID-19

В Україні встановили розмір компенсацій у разі смерті або отримання інвалідності після вакцинації від COVID-19. Суми погодили в Кабміні, а на проведення виплат МОЗ виділили майже 60 млн гривень, що залишилися з коштів з торішнього Фонду боротьби з коронавірусом.

Документ затверджує порядок виплат і використання коштів.

Які компенсації

Згідно з документом, якщо людина помре через вакцинацію від коронавірусу, то членам її родини, батькам або утриманцям заплатять 750-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - тобто понад 1,7 млн гривень.

У разі встановлення інвалідності після вакцинації від COVID-19 надається разова виплата:

для осіб з інвалідністю I групи - 908 тисяч гривень (400-кратний розмір прожиткового мінімуму)

для осіб з інвалідністю з інвалідністю II групи - 794,5 тисячі гривень (350-кратний розмір мінімалки)

для осіб з інвалідністю III групи - 681 тисяча гривень (300-кратний розмір мінімалки).

Важливо зауважити, що в разі ускладнень після щеплення від COVID-19 вакцинами або іншими медпрепаратами за процедурою ВООЗ "COVAX", виплат компенсації від держави не буде.

Що потрібно, щоб отримати компенсацію

Зв'язок вакцинації від коронавірусу з інвалідністю або смертю буде встановлювати спеціальне імунологічне розслідування.

Як розповіли в уряді, порядок, умови та критерії встановлення інвалідності після щеплення будуть встановлюватися протоколом розслідування групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.