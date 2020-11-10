В Україні циркулює кілька штамів COVID-19: лікар розповіла про повторні зараження

Лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні № 17 Світлана Гук розповіла, що в Україні зараз циркулює кілька штамів коронавірусу і людина може повторно заразитися як у важкій, так і у легкій формі.

Лікар розповіла, що вона вже двічі інфікувалася COVID-19 і попередила, що цей вірус постійно мутує. Про це вона повідомила в інтерв'ю для видання Укрінформ.

"Зараз на території України циркулюють декілька штамів. Геном коронавірусу містить 30000 нуклеотидів, послідовностей амінокислот. І випадкова заміна цієї послідовності при реплікації вірусу вже дає можливість розвитку нового штаму. Новий штам може бути менш або більш агресивним, які мутації роблять його нежиттєздатним тощо. Є ціла інтерактивна карта поширення варіантів коронавірусу. Їх кількість нестабільна, вони постійно мутують. Так, багато штамів, я вже хворіла COVID-19 двічі - зі всіма ознаками, і між захворюваннями 4 місяці пройшло. Тобто це не той випадок, коли щось не дообстежили та не долікували. Мабуть, вдруге (у жовтні) мені попався інший штам", - розповіла Світлана Гук.

Вона зазначила, що в перший раз перехворіла з класичними симптомами – високою температурою, сильною слабкістю. А от вдруге було набагато легше, оскільки "перехресний імунітет" все ж існує.

"Може, навіть не звернула б уваги, якби нас на роботі не тестували кожні два тижні. І коли отримала результат, поміряла температуру, виявила 37,6. А до того часу вважала, що я просто втомилася. Але, на жаль, чула і про випадки, коли повторне зараження протікало гірше, ніж перше. Дуже багато факторів беруть у цьому участь. Впливають властивості організму, вірусу і його разюча доза, поведінка пацієнта у перші дні після зараження. Лікарі просто йдуть за ситуацією та аналізують", - пояснила фахівець.

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