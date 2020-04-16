В Україні церкви стали розповсюджувачами COVID-19: де заразилися найбільше

Коронавірус в Україні діагностували станом на 16 квітня вже у 4161 людини, і в низці областей напередодні Великодня підсилюють карантин. Влада, медики, українські церкви закликають вірян не відвідувати храми на свято через високий ризик заразитися.

Як показує статистика, через недотримання обмежувальних правил і скупчення людей в закритому просторі багато громадян заразилися COVID-19 саме в церкві.

У Києво-Печерській Лаврі виявлено найбільшу кількість інфікованих коронавірусом - майже 100, серед них і настоятель монастиря. За тиждень там померли вже двоє ченців - архімандрит Нектарій та ієродиякон Наум - а саму Лавру столична влада ухвалила рішення закрити на карантин. Також у Києві зареєстрували 3 випадки інфікування в Іонинському монастирі.

Під Тернополем в курортному місті Заліщики саме священик став першим зараженим коронавірусом. Його госпіталізували тільки через кілька днів, і півтора тижні тому він помер у лікарні. Але перед тим священнослужитель контактував приблизно з 500 людьми. Тепер же Тернопільська область - на третьому місці за кількістю захворювань.

Додамо, що раніше з'явилася інформація в пресі про заражених коронавірусом в Почаївській Лаврі під Тернополем. Президент Молдови зробив заяву про те, що четверо громадян підхопили COVID-19 після відвідин Почаївської Лаври, проте в УПЦ МП це відкидають і запевняють, що жодного коронавіруса там немає.

На Закарпатті у Мукачеві 69-річна місцева жителька, в якої першою в області була підтверджена коронавірусна інфекція, заразила щонайменше 19 осіб. Пенсіонерка з температурою два дні підряд ходила в Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.

В Миколаївській області - вже після "феноменального" періоду - COVID-19 підхопили дві людини. З'ясувалося, що вони відвідували спільні богослужіння, на яких також були присутні дві інфіковані жінки, які їх і заразили.

В Чернівецькій області один з чотирьох заражених коронавірусом священиків не повірив результатами аналізів і вирішив піти в храм далі вести богослужіння. Як пише ТСН із посиланням на власні джерела, йдеться про настоятеля однієї з церков УПЦ МП Кіцманського району. Батюшка контактував із хворим на коронавірус і так заразився, хоча особисто вважає себе здоровим. Згодом стало відомо, що він таки не пішов до віруючих.

Раніше, 10 квітня, в Чернівецькій області підтвердили коронавірус у священика, який контактував із 123 віруючими і чотирма священниками.

В Харківській області в селі Високопілля першою жертвою коронавіруса стала 71-річна пенсіонерка, яка працювала в місцевому храмі та продавала свічки. Жінка до останніх днів перед смертю перебувала в контакті з людьми.

В Івано-Франківській області нещодавно коронавірус виявили у священика, а потім запідозрили COVID-19 ще у двох інших.

Раніше ми писали про те, що Великдень у 2020 році через кронавірус в Україні буде святкуватися в умовах карантину - віруючих закликають залишатися вдома і дивитися богослужіння в інтернеті чи по телевізору.