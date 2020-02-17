В Україні трагічно загинув ветеран АТО: без батька залишилися двоє синів

У Бердянську помер ветеран АТО Дмитро Шапка. Військовий в останні роки боровся з контузією, яку переніс на Донбасі в 2015 році. Боєць був важко поранений на Зеніті в районі села Спартак Донецької області. Майже п'ять років герой боровся з наслідками контузії, але серце не витримало і воїна не стало 14 лютого. У нього залишилися двоє дітей . Про цю трагічну новину повідомили на сторінці "Спільнота ветеранів АТО - Бердянськ".

"Пішов з життя учасник АТО, бердянець Дмитро Шапка. Серце захисника України перестало битися 14 лютого. Без батька залишилися двоє дітей", - написали на сторінці.

Як відомо, на фронт Дмитро пішов ще в 2014 році з початком війни. Він воював у складі ЗСУ.

Прощання з учасником АТО відбудеться в Бердянську 17 лютого о 14:00 годині в траурному залі "Надія вічного життя" по вулиці Нагірній, 18.

Бердянську помер ветеран АТО Дмитро Шапка (фото з соцмережі)

Нагадаємо, що у Києві помер військовий, який випав з поїзда по дорозі в зону ООС. Його знайшли на залізниці біля ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.