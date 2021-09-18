В Україні за спалювання листя жорстоко штрафують: дим може викликати рак

За словами еколога Володимира Гусаченка, під час згоряння однієї тонни рослинних залишків у повітря виділяється близько 9 кг мікрочастинок диму, до складу якого входить пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. У листі, яке тліє без доступу кисню, виділяється бензопірен, який здатний викликати у людини ракові захворювання.

"На присадибних ділянках рослини нерідко кроплять пестицидами, які також вивільняються у повітря при згорянні листя чи трави", – йдеться на сайті.

Який штраф за спалювання листя

За спалювання сухого листя можуть оштрафувати:

простих українців – від 3060 до 6120 грн штрафу;

посадових осіб – від 15300 до 21420 грн штрафу.

Окрім того, в інший українських містах місцева влада готова займатися вивозом листя. Зокрема, аби це відбулося потрібно звернутися в місцеву адміністрацію. Також кожна сім'я може самостійно правильно утилізувати листя (компостувати).