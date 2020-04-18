В Україні страшна ситуація в лікарнях: коронавірус масово вражає медиків

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні найбільше вражає медиків

Коронавірус в Україні станом на 18 квітня діагностовано у 5106 осіб. При цьому тільки за останню добу діагноз підтвердився у 99 медиків. Всього на поточний момент відомо про інфікування 978 співробітників медустанов. Виходить, що майже кожен 5-й заражений – медик.

Як повідомляється, найбільш схильною соціальною групою COVID-19 є медики. Але при цьому часто вірусний агент знаходять і у дітей. На поточний момент відомо про 332 підтверджених випадки інфікування неповнолітніх на території України. Про це під час брифінгу в суботу, 18 квітня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Всього з початку пандемії в Україні захворіло 5106 осіб, з них 332 дитини та 978 медичних працівників", - сказав міністр.

Степанов також повідомив, що за минулу добу вперше в Україні за добу проведено понад 5000 досліджень методом ПЛР. Так, з 5152 проведених 17 квітня досліджень 980 зразків були відібрані у хворих на пневмонію.

За словами Степанова, за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області - 81 випадок.

Варто відзначити, що раніше вчені назвали сучасні методи дезінфекції приміщень неефективними. Дослідники заявили, що коронавірус не вмирає при 60 градусах, температурі, яка використовується для нейтралізації приміщень в медустановах по всьому світу.

Раніше ми писали, що коронавірус в Україні поширюється так само, як і у двох країнах Європи.