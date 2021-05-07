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В Україні "спалили" медиків, які підробляють довідки про COVID-19

Автор: Людмила Жукова

У Київській області в одній з лікарень спалахнув скандал. Виявилося, що медики спеціально підробляють довідки хворих з коронавірусом, щоб швидше виписати їх з лікарні.

Про це повідомила відомий волонтер Леся Литвинова на своїй Facebook-сторінці.

У документах спеціально завищують дані про сатурацію (насичення киснем легенів) пацієнтів.

"Між цими двома довідками годину з невеликим. І істерика Koshkina Iryna, яка намагалася пояснити родичам, що не можна виписуватися з сатурацією 72. Не можна з сатурацією 72? Та не питання. Пацієнт чудесним чином за годину ривком поліпшується. Аж до показників 88-92. Так вже можна? Ну і прекрасно", - написала Литвинова під фото довідок.

У лікарнях Київської області лікарі підробляють довідки (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

У коментарях українці обурилися даним фактом.

  • Взяти б Степанова і натикати особою в ці довідки.
  • Чому лікарі виписують з такою сатурацією? Заздалегідь прошу вибачення за те, що не в матеріалі.
  • А шо так мало? Поскупилися? Або під обріз під протокол МОЗ? ДО РЕЧІ, початкові 72% - реально або теж авансом? Скільки там насправді?
  • Блін, я лежав в Олександрівській лікарні, у нас за добу до виписки знімали з пацієнта маску, і виписували тільки тих, у кого через добу без маски сатурація була не нижче 95.
  • По новинах сурмлять про перемогу над пандемією. Всіх вилікували, червоні зони познімали.

Як ми раніше писали, у Львівській області жінка продавала підроблені довідки про негативний тест на COVID.

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