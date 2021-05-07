В Україні "спалили" медиків, які підробляють довідки про COVID-19

У Київській області в одній з лікарень спалахнув скандал. Виявилося, що медики спеціально підробляють довідки хворих з коронавірусом, щоб швидше виписати їх з лікарні.
Про це повідомила відомий волонтер Леся Литвинова на своїй Facebook-сторінці.
У документах спеціально завищують дані про сатурацію (насичення киснем легенів) пацієнтів.
"Між цими двома довідками годину з невеликим. І істерика Koshkina Iryna, яка намагалася пояснити родичам, що не можна виписуватися з сатурацією 72. Не можна з сатурацією 72? Та не питання. Пацієнт чудесним чином за годину ривком поліпшується. Аж до показників 88-92. Так вже можна? Ну і прекрасно", - написала Литвинова під фото довідок.
У коментарях українці обурилися даним фактом.
Як ми раніше писали, у Львівській області жінка продавала підроблені довідки про негативний тест на COVID.