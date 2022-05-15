В Україні сильно похолодає, накриє дощами та грозами: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні принесе похолодання, дощі й грози. Найнижчою температура буде в середу, 18 травня, потім знову почне теплішати.
Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні наступні кілька днів.
За прогнозом Наталки Діденко, 16 травня в більшості областей України якихось серйозних опадів не очікується.
Опади ймовірні в Харківській, Сумській, Полтавській області. Також локальні дощі ймовірні в навколокарпатських областях. На решті територій - переважно сухо.
Північно-західний вітер очікується помірним, на сході та півночі - сильнішим, рвучким.
Вночі температура +6+11 градусів, вдень +16+20. Тепліше на півдні, південному заході та на Закарпатті, +21+24 градуси.
У Києві понеділок буде вітряним, зі свіжою ніччю, вдень до +18 градусів. Осадки не передбачаються, буде сухо й сонячно.
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"У середу, 18-го травня, в більшості наших областей очікується відчутне, проте короткочасне, похолодання. Але друга половина наступного тижня поверне тепло в Україну", - прогнозує Діденко.
В Українському гідрометцентрі попереджають, що 17 травня на Правобережжі очікуються дощі та грози. Сильніші опади ймовірні в деяких західних областях. Температура +16+20, на півдні до +24 градусів.
18 травня температура знизиться до +12+17, на півдні +19. Буде похмуро й з дощами, на сході опадів найбільше.
19 травня із заходу зайде тепліше повітря, тут +17+22. На решті територій все ще прохолодно, +13+17. Грози й дощі найімовірніші на сході та півдні.
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