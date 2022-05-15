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В Україні сильно похолодає, накриє дощами та грозами: синоптики оновили прогноз

Фото: Погода в Україні принесе похолодання і зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе похолодання, дощі й грози. Найнижчою температура буде в середу, 18 травня, потім знову почне теплішати.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні наступні кілька днів.

Детальний прогноз на 16 травня

За прогнозом Наталки Діденко, 16 травня в більшості областей України якихось серйозних опадів не очікується.

Опади ймовірні в Харківській, Сумській, Полтавській області. Також локальні дощі ймовірні в навколокарпатських областях. На решті територій - переважно сухо.

Північно-західний вітер очікується помірним, на сході та півночі - сильнішим, рвучким.

Вночі температура +6+11 градусів, вдень +16+20. Тепліше на півдні, південному заході та на Закарпатті, +21+24 градуси.

Прогноз для Києва на понеділок

У Києві понеділок буде вітряним, зі свіжою ніччю, вдень до +18 градусів. Осадки не передбачаються, буде сухо й сонячно.

Дефіцит тепла компенсує завтра в столиці суха сонячна погода.

Що буде з погодою далі

"У середу, 18-го травня, в більшості наших областей очікується відчутне, проте короткочасне, похолодання. Але друга половина наступного тижня поверне тепло в Україну", - прогнозує Діденко.

В Українському гідрометцентрі попереджають, що 17 травня на Правобережжі очікуються дощі та грози. Сильніші опади ймовірні в деяких західних областях. Температура +16+20, на півдні до +24 градусів.

18 травня температура знизиться до +12+17, на півдні +19. Буде похмуро й з дощами, на сході опадів найбільше.

19 травня із заходу зайде тепліше повітря, тут +17+22. На решті територій все ще прохолодно, +13+17. Грози й дощі найімовірніші на сході та півдні.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві цього літа.

Також ми писали, коли українці відсвяткують Трійцю, і чи будуть додаткові вихідні.

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