В Україні у школярів з'явилася нова небезпечна гра: як вберегти дитину (відео)

В українських школярів з'явилося нове небезпечне захоплення, яке призводить до синців та подряпин, через які легко занести в організм інфекцію. Гра називається "Монетка", і суть її полягає в питанні-відповіді, а під час роздуму хлопці натирають руку монетою. Про це йдеться в сюжеті "Свідок НТН".

Забив на сполох один з батьків, чия дитина прийшла додому з серйозними травмами на руці після такої "забави". Хлопчик розповів про цю гру з однолітками.

Один задає питання, і поки другий не відповість, йому торцем (гуртом) монетки з силою труть руку.

"Цікаво було спробувати", - зізнався 12-річний син киянина Юрія.

Чоловік вирішив попередити інших про небезпечну гру та опублікував в мережі відео подертої руки дитини. Після цього під постом посипалися коментарі про аналогічні випадки про виявлені на руках школярів специфічні сліди.

В Україні у дітей з'явилася небезпечна гра "Монетка" (Фото: скріншот)

Батьки зазначають, що в цю гру грають не тільки хлопчики, але й дівчатка.

Як розповіла столичний педіатр Анна Горбань, подряпини - "вхідні ворота" для будь-якої інфекції.

"ВІЛ-інфекція, гепатит -А, -В, -С. Призводить до запалення шкіри, травмованих м'яких тканин, що може призводити до ацепсису в тому числі..." - попередила медик.

Психологи рекомендують батькам більше уваги приділяти дітям, щоб у них не виникало тяги до подібних небезпечних забав, а також пояснити їм, що відмова від таких ігор не означатиме здатися "слабаком" в очах інших хлопців, але навпаки - проявом внутрішньої сили та характеру

Також хорошим способом відвернути увагу від сумнівних забав є всілякі гуртки.

В Україні у дітей з'явилася небезпечна гра "Монетка" (Відео: YouTube / Свідок НТН)