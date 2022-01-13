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В Україні рекордно подорожчає цукор: експерти шокують прогнозом

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Четвер 13 січня 2022 18:46
В Україні рекордно подорожчає цукор: експерти шокують прогнозом Експерти прогнозують рекордне подорожчання цукру (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні найближчим часом ціна цукру може піднятися ще на 30%. Це пов'язано з різким подорожчанням газу для виробників.

Як пояснив директор Науково-практичного центру бурякоцукрової промисловості Олександр Коротинський у коментарі для UBR, негативна рентабельність спостерігається вже не перший рік.

Він зазначив, що частка газу в собівартості виробництва цукру займає вже майже 70%. А робота багатьох підприємств бурякоцукрової галузі стає просто збитковою.

Експерт не виключає, що ціни на цукор найближчим часом зростуть ще на 30-35%.

Наприкінці 2021 року, коли почалося виробництво цукру після збирання врожаю, частина заводів просто не почала працювати.

А це не тільки втрата робочих місць для працівників, а й втрата податків і зниження обсягів вироблення цукру.

Також експерти дають сумні прогнози на 2022 рік в кондитерській галузі. Зростання цін минулого року склало 25-30%.

Також були проблеми з реалізацією продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. І ряд підприємств замислюється над доцільністю виробництва в таких умовах.

"Виробничі потреби середнього кондитерського підприємства в газі становлять приблизно 300-600 тис.кубометрів, а в опалювальний сезон ця потреба значно зростає.

При вартості газу на рівні 55 тис.грн, підприємству доведеться викласти від 16 до 32 млн грн. Чимало компаній просто не мають таких коштів", - розповів президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

Ціни на торти у 2021 році виросли вже на 80%, оскільки в собівартість входить не тільки енергоносій, а й продукти, які також істотно подорожчали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні подорожчає вся молочна продукція.

А також ми розповідали про те, що прогнозується подорожчання і дефіцит хліба.

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Ціни на продукти Сахар
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