В Україні у дитини вперше зафіксований нетиповий запальний синдром через COVID-19

Шестирічна дівчинка поскаржилася батькам на болі в животі. Крім того, у дитини піднялася температура і набрякли руки і ноги. Після консультацій з кількома лікарями у дівчинки запідозрили рідкісну хворобу - синдром Кавасакі.

Цікаво, що дівчинка не належить до тих, хто в групі ризику цього захворювання. Через тиждень після перших симптомів вона потрапила в реанімацію в Західноукраїнський дитячий медцентр. Її стан був критичним. Про це повідомляє газета "Експрес".

За словами медиків, у дівчинки були висипання на кистях і ногах, також були ознаки серцево-судинної недостатності. Її хвороба розвивалася нетипово, оскільки синдром Кавасакі вражає дітей до п'яти років.

Медики дізналися у батьків, що за місяць до появи цих синдромів вона хворіла ГРВІ. Тоді ПЛР-тест на коронавірус їй не робили. Але імуноферментний аналіз виявив антитіла до коронавірусної інфекції.

За словами імунологів, під час пандемії медики з різних країн виявляли у дітей кавасакіподібні захворювання з нетиповими синдромами.

У дівчинки діагностували педіатричний мультисистемний запальний синдром. При цьому медики кажуть, що про цей синдромі вони дізналися тільки з іноземних джерел, оскільки в Україні такі випадки ще не були описані.

У реанімації маленька пацієнтка провела тиждень. При цьому перші три дні були найважчими через ступінь серцево-судинної недостатності. Також у неї впав тиск, і вона відчувала себе дуже слабкою.

Але через тиждень її перевели до відділення педіатрії. 4 серпня її виписали з лікарні, але місяць лікарі проводитимуть контрольні обстеження, щоб виключити можливі ускладнення з боку серцево-судинної системи.

Нагадаємо, у Львові помер однорічний хлопчик через неправильний діагноз. Дитину з синдромом Кавасакі лікували від ГРЗ і фарингіту.

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