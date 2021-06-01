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В Україні розробляють кілька вакцин від COVID-19: вчені назвали терміни

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Вівторок 01 червня 2021 15:27
В Україні розробляють кілька вакцин від COVID-19: вчені назвали терміни Вчені назвали терміни готовності української вакцини від COVID-19 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вакцини від коронавірусу розробляють в Україні. На цей момент в розробці у вчених знаходиться відразу чотири препарати, двома з них займаються в Національній академії наук України.

Коли українці зможуть робити щеплення власними вакцинами і як йде процес розробки препаратів, розповів голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко у програмі "Сьогодні день" на телеканалі "Україна 24".

За словами фахівця, українська вакцина може з'явитися не раніше, ніж через рік. Однак і ці терміни поки ще не остаточні, може знадобитися більше часу.

"Українська вакцина буде зроблена не раніше, ніж через рік, а можливо, що і довше. Якщо більш детально, то зараз ми працюємо над чотирма вакцинами. Дві вакцини робляться в Національній академії наук України - це так звані субодиничні вакцини, спрямовані проти S-протеїну, шиповидного протеїну. Одна вакцина вже зроблена, доклінічні випробування були проведені - так званий україно-американський консорціум, де від України бере участь відома діагностична компанія "Діапроф-Мед", - розповів Комісаренко.

Він зазначив, що одна з вакцин є аналогом популярних західних препаратів і саме її вважають більш перспективною.

"А також найбільш перспективний - початок нового проєкту - "Індар" разом з НАНУ по створенню вакцини, яка є аналогом Pfizer або Moderna на основі матричної РНК. Я думаю, що це найбільш цікавий проєкт і, можливо, найбільш перспективний", - пояснив академік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені заявили про нову тривалість імунітету після COVID-19.

А також розповідали про те, що глава МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв перші результати розробки українських вакцин від коронавірусу до вересня.

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