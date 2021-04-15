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В Україні викрили куратора "групи смерті": ним виявилася школярка

Автор: Володимир Костирін

В Україні поліція викрила куратора суїцидальної групи в соціальній мережі, в якій дітей підбурювали до скоєння самогубства. Зловмисницею виявилася учениця 11 класу однієї з районних шкіл під Запоріжжям.

Про це 15 квітня передали в прес-службі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, школярка створила в месенджері "групу смерті", яка є аналогом групи "Синій кіт". Також повідомляється, що до складу такої спільноти входили 28 учасників.

"Позиціонуючи себе куратором, дівчина надавала підписникам групи смс-завдання з нестандартного виходу зі складних життєвих ситуацій та підбурювала їх завдавати собі тілесні ушкодження або вчиняти самогубство різним способом", - розповіли в ОГП.

За місцем проживання куратора групи був проведений обшук. Так, правоохоронці вилучили вдома у 11-класниці мобільний телефон, в якому, поряд з іншою інформацією, містяться фото посмертних записок з рукописними текстами учасників групи.

Було відкрито провадження за ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що український студент вступив до "групи смерті", щоб рятувати підлітків від суїцидів. Хлопцеві вдалося відговорити шістьох дітей від фатального кроку і поспілкуватися з кураторами цих груп.

Також ми писали про те, як працюють в соціальних мережах "групи смерті" і хто ними керує.

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