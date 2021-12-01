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В Україні викрили ще одну марку підробленого вершкового масла: хто його виробляє

Автор: Світлана Мащенко

В Україні виявили підроблене вершкове масло, у складі якого знайшли рослинні жири замість тваринних. Найнеприємніше в цій ситуації, що фальсифіковану продукцію поставляли в одну зі шкіл.

Про це повідомляє Держпродспоживслужби України в Кіровоградській області.

Таке масло виявили в ході позапланових перевірок навчальних закладів щодо забезпечення дітей якісним і безпечним харчуванням у двох школах Олександрівського району (село Головківка, село Ізмайлівка).

Йдеться про масло ТМ "Красноградське", марки "Селянське" 73%-ї жирності виробництва ТОВ "Богодухівський молзавод", що в Харківській області.

Фото: таке масло є фальсифікованим (kr.consumer.gov.ua)

"За результатами лабораторних досліджень продукт не відповідає вимогам ISO 17678: 2010 за тригліцеридним складом. Тобто, при виготовленні масла замість жирів тваринного походження використовували рослинні, що є фальсифікацією продукції та порушенням чинного законодавства", - повідомили в Держпродспоживслужбі.

У відомстві прийняли рішення про вилучення даної продукції.

Відзначимо, що даний молокозавод був вже неодноразово викритий у фальсифікації. Зокрема підробленими виявили:

  • масло солодковершкове "Селянське" 73% жиру ТМ "Milker";
  • сир твердий "Витязь" 50% ТМ "Красноградський";
  • масло солодковершкове "Селянське 73% жиру (безпосередньо Богодухівського молзаводу).

Раніше ми писали, як відрізнити підроблене вершкове масло від справжнього за допомогою простих способів.

Також повідомлялося, як приготувати справжнє вершкове масло вдома.

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Госпродпотребслужба