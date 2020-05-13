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В Україні пронісся потужний ураган: валив дерева і розбив авто (фото)

STYLERЖиття    13.05.2020 - 12:11
В Україні пронісся потужний ураган: валив дерева і розбив авто (фото)
У Чернігові бушував ураган (колаж РБК-Україна)

У Чернігівській області пронісся потужний ураган

Буревій в Чернігові не на жарт перелякав місцевих жителів. 12 травня найсильніший ураганний вітер раптово обрушився на область. Він виривав дерева з корінням, вони падали, завдаючи шкоди припаркованим машинам. В результаті автомобілі виявилися розтрощеними.

У різних районах міста падали дерева, десь пошкодили комунікації, десь покрівлі, а десь розбили машини. Не оминула негода і історичну частину міста.

За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи, в результаті несприятливих погодних умов (дощ, пориви сильного вітру) 12 травня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання. На 6 ранку 13 травня відключено 2 ЛЕП 10 кВ та 7 ЛЕП 10 кВ частково, 31 трансформаторна підстанція. Без електропостачання залишилися мешканці 7,8 населених пунктів (Городнянський район — 3, Ічнянський район — 1,1, Козелецький район — 0,2, Новгород-Сіверський район — 1, Ріпкинський район — 1, Чернігівський район — 1,5).

Рятувальники повідомляють, що незабаром проведуть аварійно-відновлювальні роботи.

Комунальники вже ліквідовують наслідки урагану в місті.

В Україні пронісся потужний ураган: валив дерева і розбив авто (фото)

В Україні пронісся потужний ураган: валив дерева і розбив авто (фото)В Україні пронісся потужний ураган: валив дерева і розбив авто (фото)В Україні пронісся потужний ураган: валив дерева і розбив авто (фото)Чернігові ураган валив з коренем дерева (фото: my.chernigov.ua)

У Чернігові пронісся потужний ураган (фото: Facebook)

Як ми раніше писали, буревій на Закарпатті зривав дахи і залишив без світла цілі міста.

Теги Новини України ураган
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