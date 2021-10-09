В Україні розширили програму "Доступні ліки": які препарати тепер можна отримати

З 1 жовтня цього року в України розширили програму "Доступні ліки", згідно якої пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.
Які препарати стали доступнішими і як їх отримати - читайте у нашому матеріалі нижче.
Як розповів у Facebook відомий лікар, медичний директор Обласної спеціалізованої лікарні Глухова Євген Скрипник, відповідно до наказу МОЗ №2077 "Доступні ліки" з 1 жовтня поповнилися зокрема психоневрологічними препаратами.
Перелік препаратів психоневрологічної групи:
Повний список доступний за посиланням на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
"Рецепти виписуються тільки електронні, кожен пацієнт повинен мати з собою телефон, на який заключали декларацію з сімейним лікарем!" - нагадав лікар.
Додамо, що рецепт на вище перечислені психоневрологічні препарати може виписати тільки психіатр або невролог.
Для отримання препаратів за програмою "Доступні ліки" потрібно дотримуватися покрокової інструкції:
Вартість ліків повністю або частково оплачує держава. У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину).
Зауважимо, що у реєстрі "Доступних ліків" майже половина препаратів іноземного виробництва - 119 торгових найменувань ліків. 23 із 70 повністю безоплатних препаратів - іноземного виробництва.
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