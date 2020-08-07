В Україні провели унікальну операцію з трансплантації органів: перші подробиці

В Україні вперше провели операцію по трансплантації підшлункової залози. Операція відбулася у Львові, і пацієнт отримав донорські органи від неживого донора.

Як розповів лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги Ярослав Кнуш на своїй сторінці в Facebook, ця операція стала першою в Україні й українським медикам допомагали колеги з Німеччини.

"Я прошу вас запам'ятати цю дату: 7 серпня 2020, третя години ночі. Тільки що завершилася перша в історії трансплантології України, я акцентую вашу увагу – перша операція з трансплантації підшлункової залози від посмертного донора! Я радий, що це дійсно епохальна подія відбулася у Львові, в моїй рідній лікарні", - розповів Кнуш.

Він додав, що в операції брали участь і інші світила хірургії – доктор медицини Григорій Лапшин з університетської клініки в місті Любек, Німеччина. Він очолив хірургічну бригаду. До складу увійшли також Владислав Закордонець, завідувач відділення трансплантації нирки інституту імені Академіка А. А. Шалімова Юрій Шаваров, керівник Центру хірургії Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

"Нехай спочине з миром душу донора і як можна швидше одужує реципієнт. Цьому ж реципієнту розпочато трансплантацію нирки. Божого благословення хірургічній бригаді", - додав лікар.

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