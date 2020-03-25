В Україні продовжили карантин: заходи боротьби з коронавірусом посилять

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавіруса продовжили на 30 днів, а режим надзвичайної ситуації поширився тепер по всій країні. Як Україна буде протистояти COVID-19 в найближчий місяць - в матеріалі Styler.

Таке рішення ухвалив уряд на засіданні в середу, 25 березня. Попередніми строком закінчення карантину тепер вважається не 3 квітня, а 24-е. При цьому Денис Шмигаль заявив, що обмеження можуть продовжити або завершити раніше терміну.

"Ми продовжуємо карантин і вводимо надзвичайну ситуацію в державі Україна на 30 днів до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого продовження", - заявив Денис Шмигаль.

Глава уряду додав, що якщо Україна впорається і подолає цю ситуацію раніше, то в Кабміні можуть прийняти окреме рішення по карантину.

Які заходи боротьби з коронавірусом будуть посилені

У Кабінеті міністрів заявили, що Україна з п'ятниці 27 березня через коронавірус має намір припинити будь-які пасажирські перевезення через кордони країни.

До того часу на КПП будуть проводити обов'язковий санітарний огляд громадян. Тільки після медогляду та дезінфекції транспортних засобів їх пропустять в Україну.

Всі приміщення, дороги і тротуари будуть ретельно дезінфікувати.

Що буде робити МОЗ

МОЗ зобов'язав проводити обов'язкове обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з людьми з таким діагнозом, якщо вони відмовляються робити це добровільно.

Людей з підозрою на коронавірус будуть обов'язково госпіталізувати. На карантин будуть відправляти всіх з діагнозом COVID-19, навіть якщо вони ухиляються від цього.

У Міністерстві освіти зробили заяви

У всіх освітніх закладах - від шкіл до садків - заняття будуть припинені на час карантину. ЗНО та терміни вступної кампанії перенесуть.

"Цьогорічне ЗНО потрібно буде перенести на більш пізні дати. Однак воно обов'язково відбудеться. Це також змінить строки проведення вступної кампанії", - сказано в повідомленні відомства.

Раніше ми писали, що Україні загрожує фінансова криза через пандемію коронавіруса.