В Україні продають смертельно небезпечні іграшки: можуть навіть покалічити

Звідки небезпечні іграшки

Відзначається, що близько 70% на ринку - це іграшки з Китаю.

Майже в кожному непрофільному магазині продається контрафактний дитячий товар, а в місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки, підземні переходи) і невеликих регіональних магазинах – такий товар взагалі основний. Така ж ситуація зустрічається в інтернет-магазинах і соціальних мережах.

Нерідкі випадки травмування дітей, алергічних проявів, хімічних отруєнь, а також настання інвалідності від контакту дітей з іграшками сумнівної якості.

Експерти закликають батьків уникати їх покупки, адже вони можуть містити небезпечні для здоров'я дітей речовини.

Чим небезпечні іграшки

Іграшки китайського виробництва можуть привести до:

травма;

алергія;

хімічних отруєнь;

інвалідність.

"Пам'ятайте, перш ніж купувати своїй дитині таку іграшку - потрібно добре подумати! Адже заради збереження здоров'я і життя своїх дітей при виборі іграшок, перш за все, необхідно враховувати їх якість і безпеку!"- сказано в повідомленні Держпродспоживслужби.