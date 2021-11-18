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В Україні продають смертельно небезпечні іграшки: можуть навіть покалічити

Автор: Людмила Жукова

Деякі іграшки в Україні китайського виробництва не відповідають стандартам якості і можуть нашкодити малюкам. Діти можуть отруїтися або отримати травму.

Про це передає прес-служба Держпродспоживслужби Полтавської області.

Звідки небезпечні іграшки

Відзначається, що близько 70% на ринку - це іграшки з Китаю.

Майже в кожному непрофільному магазині продається контрафактний дитячий товар, а в місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки, підземні переходи) і невеликих регіональних магазинах – такий товар взагалі основний. Така ж ситуація зустрічається в інтернет-магазинах і соціальних мережах.

Нерідкі випадки травмування дітей, алергічних проявів, хімічних отруєнь, а також настання інвалідності від контакту дітей з іграшками сумнівної якості.

Експерти закликають батьків уникати їх покупки, адже вони можуть містити небезпечні для здоров'я дітей речовини.

Чим небезпечні іграшки

Іграшки китайського виробництва можуть привести до:

  • травма;
  • алергія;
  • хімічних отруєнь;
  • інвалідність.

"Пам'ятайте, перш ніж купувати своїй дитині таку іграшку - потрібно добре подумати! Адже заради збереження здоров'я і життя своїх дітей при виборі іграшок, перш за все, необхідно враховувати їх якість і безпеку!"- сказано в повідомленні Держпродспоживслужби.

Як ми раніше писали, на Закарпатті дитина ледь не померла від іграшки, мати її купила в магазині.

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