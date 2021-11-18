В Україні продають смертельно небезпечні іграшки: можуть навіть покалічити
Деякі іграшки в Україні китайського виробництва не відповідають стандартам якості і можуть нашкодити малюкам. Діти можуть отруїтися або отримати травму.
Звідки небезпечні іграшки
Відзначається, що близько 70% на ринку - це іграшки з Китаю.
Майже в кожному непрофільному магазині продається контрафактний дитячий товар, а в місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки, підземні переходи) і невеликих регіональних магазинах – такий товар взагалі основний. Така ж ситуація зустрічається в інтернет-магазинах і соціальних мережах.
Нерідкі випадки травмування дітей, алергічних проявів, хімічних отруєнь, а також настання інвалідності від контакту дітей з іграшками сумнівної якості.
Експерти закликають батьків уникати їх покупки, адже вони можуть містити небезпечні для здоров'я дітей речовини.
Чим небезпечні іграшки
Іграшки китайського виробництва можуть привести до:
- травма;
- алергія;
- хімічних отруєнь;
- інвалідність.
"Пам'ятайте, перш ніж купувати своїй дитині таку іграшку - потрібно добре подумати! Адже заради збереження здоров'я і життя своїх дітей при виборі іграшок, перш за все, необхідно враховувати їх якість і безпеку!"- сказано в повідомленні Держпродспоживслужби.
Як ми раніше писали, на Закарпатті дитина ледь не померла від іграшки, мати її купила в магазині.