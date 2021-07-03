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В Україні закликали скасувати виступ Меладзе на популярному фестивалі: яка причина

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Субота 03 липня 2021 22:55
В Україні закликали скасувати виступ Меладзе на популярному фестивалі: яка причина Фото: (instagram.com/meladzevalerian)
Автор: Тетяна Самарук

Громадські організації закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших російських артистів.

Як повідомляє Детектор медіа, про це йдеться у заяві, підписаній низкою ГО.

У ній йдеться, що Валерій Меладзе відзначився виступами на приватних концертах для сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Окрім того, у заяві закликають організаторів Atlas Weekend відмовитися від участі російських артистів, що слугують авторитарному режиму.

"Ми не бачимо можливості розповідати на фестивалі Atlas Weekend про важливість громадської активності, реформи та свою діяльність, якщо у цьому ж фестивалі беруть участь артисти, що слугують авторитарному режиму" — заявили підписанти.

Заяву підтримали ГО Детектор медіа, ГО Інститут масової інформації, StopFake (ГО Центр Медіареформи), Інформаційна кампанія По той бік новин, Euromaidan Press, ГО Інтерньюз Україна, ГО Фундація Суспільність, Центр демократії та верховенства права та Незалежна медійна рада.

Фестиваль пройде з 6 по 11 липня на ВДНГ. Валерій Меладзе в афіші заявлений як "головний володар жіночих сердець різного віку".

У мережі користувачі пишуть, що не очікували побачити співака на фестивалі.

  • Ого! Спасибі, тепер точно не піду
  • До такого повороту мене життя не готувало
  • Що за ганьба
  • Іскуство поза політикою?

Раніше ми повідомляли, що у Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ буде працювати центр масової вакцинації.З 5 по 11 липня охочі зможуть отримати щеплення проти коронавірусу.

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Валерій Меладзе
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