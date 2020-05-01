В Україні представили новий дезінфектор від коронавірусу: не залишає слідів

Коронавірус в Україні інфікував 10861 людей, 272 з них померли від ускладнень інфекції, 1413 пацієнтів вилікувались. Українські науковці Запорізького національного університету представили нову модель дезинфікуючого приладу озонатора. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Пристрій може легко очистити повітря і поверхні будь-яких типів від вірусів та інфекцій. Автори "ноу-хау" - це фахівці з Інженерного інституту ЗНУ - Дмитро Алексієвський, Олег Панков і Костянтин Туришев.

Вчені вірять, що озонатор допоможе запобігти поширенню коронавірусної інфекції .

"Працюючи над озонатором, вчені врахували наступні параметри: компактність приладу; надійність в роботі - може працювати протягом року без технічного обслуговування; економність - споживає мало енергії при значній продуктивності за отримання озону", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що прилад може протягом години продезінфікувати приміщення площею до 300 куб. м.

"Разом з тим обробка не вимагає використання реагентів і, що важливо, не залишає ніяких слідів на стінах або меблів. Тобто дезінфекцію з таким приладом можна проводити в будь-якому приміщенні", - додали в МОН.

Як ми раніше писали, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що якщо зняти карантинні обмеження, то країну може накрити друга хвиля зараження коронавірусом.