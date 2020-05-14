В Україні може з'явитися нова модель транспорту: винна пандемія коронавірусу

В Україні продовжує бушувати пандемія коронавірусу і станом на 14 травня кількість інфікованих склала 16 847 осіб.

Наперекір тому, що щодня фіксується близько 400-500 нових пацієнтів з COVID-19, в Україні почали пом'якшувати карантинні заборони. На цей момент уряд дозволив відкрити перукарні, салони краси, непродовольчі магазини, кабінети стоматології та багато інших установ. Українці почали виходити на роботу після карантину та основною проблемою став міський транспорт.

У більшості міст почали збільшувати кількість наземного громадського транспорту, однак курсування маршруток і метро все ще під забороною. Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, коронавірус може призвести до того, що в Україні з'явиться абсолютно нова модель громадського транспорту. Про це він розповів в ефірі телеканалу "1+1".

Він пояснив, що в Україні з часом зникнуть маршрутки й залишаться лише автобуси та електробуси. Міністерство інфраструктури вже ініціювало законопроєкт, який дозволить запропонувати городянам абсолютно нову транспортну модель.

"Міста зможуть фактично розширити той перелік транспортних засобів, який фактично у форматі громадського транспорту працює, і вони зможуть замовляти послугу транспорту у перевізників. І тоді це дасть можливість замінити маршрутки на нормальні автобуси, електробуси, але це будуть вже нормальні перевізники, які будуть надавати послугу місту та комунальним підприємствам", - пояснив міністр.

Він додав, що дату запуску такого транспорту називати поки ще рано і багато в чому це залежить від "місцевої влади, чи вони готові відпустити маршрутні таксі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні склали попередній план запуску транспорту.