В Україні з'явилися унікальні лікарі: інфаркт більше не вирок

В Україні проблема людей, у яких траплявся інфаркт, стояла дуже гостро. Кожен третій пацієнт, у якого це траплялося, не повертався додому з лікарні, а інші люди після цього перебували в жахливому стані. Тепер ситуація докорінно змінилася. Нині в Україні тисячі збережених життів. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Від інфаркту щодня страждають 100 українців, а 40 тисяч щороку.

З 2016-го року держава купила двадцять три з половиною тисячі стентів, що стало проривом для країни. В інституті кардіології запевняють, що смертність знизилася в п'ять разів, і додають: вчасно встановлений стент не просто рятує, а ще й дарує повноцінне життя після інфаркту.

Апарат стентування дозволяє зробити медичне оперативне втручання, яке проводиться з метою встановлення стенту — спеціального каркаса, який вводять у просвіт порожнистих органів людини. Ніяких розрізів, тільки прокол.

В даний момент центри стентування розташовані в кожній області держави. Ургентним хворим стенти почали ставити безкоштовно, а з 1 квітня безкоштовну діагностику та лікування зможе отримати кожен, кажуть у Національній службі охорони здоров'я України. З кожним роком цих апаратів закуповують в Україні все більше, а смертність від інфаркту впала у 5 разів.

Інфаркт - це закупорювання судин серця. Життя кожної людини може опинитися на волоску.