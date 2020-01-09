В Україні з'явилися небезпечні типи грипу: що треба знати про симптоми

Грип в Україні скоро розгуляється з новою силою
Грип в Україні поки не перевищив епідеміологічний поріг, але медики застерігають, що на новий спалах варто чекати вже у другій половині січня. При цьому лікарям вдалося зафіксувати і підтвердити лабораторно нові типи вірусу. Що потрібно знати про грип в сезоні 2020, і коли чекати нової хвилі розгулу вірусів - у матеріалі Styler.
Зазначимо, що небезпечний вірус уже забрав життя двох українців. За офіційними даними МОЗ, 3 січня померла 55-річна жінка, а 31 грудня - чоловік з Тернопільської області.
Медики фіксують випадки з штамами грипу типу А та В у різних регіонах країни. У двох пацієнтів у Житомирі і п'ятьох у Тернополі підтвердили небезпечний грип А. В Харкові у сімох пацієнтів виявили грип типу А (H3), у дванадцяти - А нетиповий, у трьох - вірус типу В.
Завідувач відділенням ДУ "Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України Алла Мироненко попереджає, що випадки грипу типу В почастішали в Україні.
Вірусолог каже, що в лабораторії вже підтвердили п'ять вірусів - чотири з Києва і один - з Дніпра. При цьому три вірусу типу А, і два - типу В.
Перша хвиля була зафіксована на початку грудня, але до подолання епідпорогу не дійшло на 25,3%. Наступного спалаху варто чекати у кінці січня, початку лютого.
Це пов'язано з тим, що у дітей закінчаться канікули і вони почнуть "обмінюватися" інфекціями. Згідно зі статистикою МОЗ, 67,7% хворих на грип та ГРВІ - діти до 17 років.
Спалах грипу в зимовий час пов'язаний з тим, що люди знаходяться в громадських місцях, які мало провітрюють.
Медики радять при появі перших же ознак звертатися до сімейного лікаря, оскільки грип з неважкого дуже швидко може стати важким.
Відрізнити грип від ГРВІ можна за такими ознаками:
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Найкращим способом захисту від грипу є своєчасна вакцинація, яку бажано проводити на початку сезону.
Є також ряд порад, які зменшать ризик інфікування: частіше мити руки з милом, провітрювати кімнату, уникати контактів з хворими, одягатися по погоді і в цілому вести здоровий спосіб життя.