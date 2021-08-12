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В Україні з'явилися небезпечні солодощі: у складі знайшли смертельні речовини

Автор: Анна Шиканова

В Україні виявили небезпечні солодощі. У складі ласощів знайдені генетично модифіковані речовини та смертельно небезпечні добавки.

Про це повідомляється в управління Держспоживслужби.

За словами фахівців, в кондитерських виробах m&m's було виявлено несанкціоноване генетично Модифіковане рисове борошно (p35S, tNos). Ці цукерки були експортовані в Україну з Франції. Виробник: Mars Chocolat Franse, Haguenau Cedex.

У Держпродспоживслужбі попередили операторів ринку про виконання зобов'язань за статтею 20 Закону України "Про основні засади та вимоги про безпеку і якість харчових продуктів" і зажадали негайно вилучити солодощі з обороту і письмово повідомити у відповідні органи в зазначений термін – 2 робочих дні.

Крім того, небезпечні речовини були виявлені у морозиві Mars Wrigley Confectioner (Snickers, Bounty, Twix), яке виробляється у Франції, а завозиться в Україну з Румунії.

У складі цього морозива виявлена добавка-стабілізатор у вигляді етиленоксиду-речовини, яка використовується для дезінфекції медичних інструментів. Для організму людини ця речовина дуже небезпечно і може викликати дуже важкі харчові отруєння.

Перші ознаки отруєння цією органічною хімічною речовиною - сильний головний біль, задишка, нудота і блювота.

Раніше ми повідомляли про те, що етиленоксид був виявлений в морозиві з супермаркетів Києва.

А також ми писали про те, що отруйні речовини були виявлені в пончиках і м'якому сирі з Туреччини.

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