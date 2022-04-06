В Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світ

Наразі відомо, що найбільше потерпілих на Київщині, Харківщині та Донеччині. Всього постраждало 466 дітей (167 загинуло - станом на 6 квітня, 279 отримали поранення). На жаль, ці цифри не остаточні.

В Тульчині бібліотечні працівники виклали 165 дитячих книги в пам'ять про дітей, які вже ніколи їх не прочитають.

"Неможливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче - свою дитину. Не можна виправдати нелюдів, які цілеспрямовано відбирають життя у беззахисних, ні в чому не винних українців. Вічна пам'ять янголятам, які зараз захищають небо над Україною", - говориться в повідомленні.

Фото: facebook.com/radatulchin