RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світ

Фото: Загиблих дітей в Україні вшанували алеєю з книжок (facebook.com/radatulchin)
Автор: Світлана Мащенко

На честь загиблих в Україні дітей провели акцію в місті Тульчин Вінницької області. Там з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками.

Про це повідомляє Тульчинська міська територіальна громада.

Наразі відомо, що найбільше потерпілих на Київщині, Харківщині та Донеччині. Всього постраждало 466 дітей (167 загинуло - станом на 6 квітня, 279 отримали поранення). На жаль, ці цифри не остаточні.

В Тульчині бібліотечні працівники виклали 165 дитячих книги в пам'ять про дітей, які вже ніколи їх не прочитають.

"Неможливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче - свою дитину. Не можна виправдати нелюдів, які цілеспрямовано відбирають життя у беззахисних, ні в чому не винних українців. Вічна пам'ять янголятам, які зараз захищають небо над Україною", - говориться в повідомленні.

Фото: facebook.com/radatulchin

Раніше подібна акція була проведена у Львові. Тоді, 18 березня, кількість загиблих в Україні дітей нараховувала 109.

Зазначимо, що станом на 6 квітня стало відомо вже про 167 загиблих від рук окупантів дітей.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України